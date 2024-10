German Pezzella habló sobre los sacrificios para llegar a la Primera de River: “Gracias a mi vieja que dijo que sí”

En un extenso posteo en su cuenta de Instagram, el central relató cómo fue ese proceso para desprenderse de sus raíces. "Cuando me vine a probar a River, mi vieja me dijo: ‘Sí, andá, no pasa nada. Conocé y disfrutá’. En el fondo, ella nunca pensaba que me iba a tener que quedar con 15 años…", escribió. "El momento en el que le dije a mi vieja que me tenía que quedar acá fue un rato duro porque no se lo esperaba. En el viaje cuando me trajeron hasta Buenos Aires fue un mar de lágrimas, de llanto, y yo haciéndome el duro sin que se me caiga una lágrima para que ella no se vaya mal. Me pasé toda la noche llorando, pero estaba convencido de que era lo que quería", prosiguió.