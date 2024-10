Colapinto en la Fórmula 1: tiempo de tener paciencia

5) Que a Colapinto no le haya ido bien esta vez en una clasificación puede pasar, es parte del juego. Pero también es cierto que la F-1 es una categoría que no escapa a las generales de la ley del deporte en eso de ofrecer siempre nuevas oportunidades. El bonaerense será exigente consigo mismo, buscará los límites con temeridad, demostrará confianza en la lucha con rivales con muchas carreras más que él. Pero no deja de ser un novato en una especialidad que no da tiempo para nada. Por sobre todas las cosas, para él, el equipo y los fanáticos, es momento de tener paciencia, porque esto recién comienza.