Asamblea de la SIP: ¿La democracia está en riesgo?

Los datos de Latinobarómetro son muy preocupantes. El 54% de los encuestados en nuestra región dicen que no les importaría que llegue un gobierno autoritario con tal de que resuelva sus problemas. Tenemos democracias que no logran resolver los problemas concretos de la gente. Un sector muy importante está optando por lo que yo llamo la “eficracia”, un sistema que apunta a la resolución de problemas pero al que no puede exigírsele prolijidad en relación a la concentración de poder, la cooptación del poder judicial o el acoso a los medios. Hoy vemos cómo se expande una “Bukelización” de la política en la región.