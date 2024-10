El sofá cama y otros monstruos

Si bien en muchos ámbitos el cajoneo es una práctica que goza de mucha salud, en los hogares hay cada vez menos cajones y por tanto, menos misterio. Es que hay algo mágico y, a la vez, peligroso en la acción de abrir un cajón. No es una casualidad que el mito de Pandora haya nacido de la simple idea de abrir una caja (o ánfora, según los griegos). Pandora es la precursora de todos los que no pueden resistirse a abrir cajones. Recordemos el mito griego: los dioses le entregan a Pandora una caja con la advertencia de no abrirla, pero su curiosidad pudo más que el mandato ¿El resultado? Pandora liberó todos los males del mundo pero , según algunas versiones a las que nos gusta aferrarnos, también la esperanza.