De fallar en olimpíadas a trabajar en Microsoft: la historia de un tucumano que creyó en la vocación

Desde joven, Benjamín se sintió atraído por la programación. En la secundaria, disfrutaba compartir lo que aprendía en aquella disciplina y ya en la universidad formó un grupo de estudio de Programación Competitiva. Sin embargo, no todo fue fácil: en su primera competencia de programación enfrentó un duro golpe. "Me acuerdo que, cuando abrí el sobre de las olimpíadas con las consignas, me quedé en blanco. Al primer problema no lo entendí, el segundo tampoco y el tercero me demostró que no sabía nada", contó durante su charla. Terminó entregando un proyecto vacío y se cuestionó si realmente tenía futuro en la programación.