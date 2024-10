TEDx Yerba Buena dejó "ideas que lo cambian todo", empezando por el corazón y la mente

Entre charlas y testimonios personales conmovedores, TEDx logró no sólo entretener, sino también hacer pensar. Al final del primer bloque, dos asistentes compartieron sus pareceres. Mientras paseaba por el predio, Benjamin González de 20 años, contó que se enteró de TEDx Yerba Buena por un amigo que conoció en ELNA (Escuela de Liderazgo del Norte Argentino). “Lo veo un proyecto bastante interesante”, expresó. “Las dos primeras charlas fueron muy buenas, sobre todo muy motivadoras. Me llevo a mi casa especialmente la de Jazmín, que me enseñó que hay que seguir en el día a día y nunca bajar los brazos”, detalló.