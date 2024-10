Servir, siempre servir

“Se acercaron a Jesús Santiago y Juan, y le dijeron: ‘Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu izquierda’. Jesús replicó: ‘No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizarse con el bautismo con que yo me voy a bautizar?’ Contestaron: ‘Lo somos’. Jesús les dijo: ‘El sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí conceder; está ya reservado’. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndose, les dijo: ‘Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso: el que quiera ser grande, sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos’ (Marcos 10,35-45).