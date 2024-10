Tucumán y sus élites

Estas élites han olvidado, también, lo que enseñó la generación del Centenario: que su papel en la sociedad no es contentarse con el contexto, sino empeñarse en cambiar la realidad para mejorarla. Esto equivale no sólo a comprender los problemas que enfrentan la provincia y su población, sino también a restaurar el bienestar general y los beneficios de la libertad. Pero hace mucho han dejado de hacerlo durante décadas: a Tucumán no la escoraron de un día para otro.