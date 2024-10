Cartas de lectores: Tapia y la AFA

He escrito muchas veces sobre lo que es la AFA desde que Julio Grondona era presidente y luego siguieron personajes como Luis Segura, el famoso 38 a 38 con Tinelli y ahora con Claudio Tapia. El fútbol argentino ha sufrido durante muchos años cosas oscuras con estos personajes, que en su momento le han costado a muchos clubes sufrir el poder de estos dirigentes, partidos arreglados, el descenso de River, el de independiente, fracaso de la selección argentina, arbitrajes polémicos , equipos que han perdido la posibilidad de ascender, apuestas deportivas clandestinas, etcétera. Todo un combo perfecto para que este gobierno haga una intervención total de este organismo y audite sobre todo los lazos con los barrabravas de los clubes. Los ídolos máximos del fútbol argentino como Diego Maradona y Lionel Messi han padecido este organismo en donde Grondona se convirtió en el vicepresidente de la FIFA luego del doping del 94 y luego el desfile de entrenadores que si no hubiera sido por una camada de gente nueva Lionel Messi nunca hubiera ganando una copa del mundo. Recuerdo que cuando salió Jorge Sampaoli apareció un ex jugador que nadie apostó nada llamado Lionel Scaloni y que le dio a fuerza de trabajo y constancia a la Selección argentina volver al podio de los grandes equipos del mundo. Tapia ha hecho mucho daño.