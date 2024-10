Tras el Día de la Lealtad, Orellana criticó la gestión de Jaldo: "Le falta peronismo"

A pesar de sus fuertes críticas, Orellana dejó claro que no busca cargos ni beneficios personales: "Nosotros no cuestionamos a cambio de nada. No queremos nada para nosotros, pero sí para los compañeros que fueron olvidados". Finalizó advirtiendo que si Jaldo no rectifica su postura y no escucha a la base peronista, podría enfrentar un "golpe" político en los próximos años.