Los tres mensajes que envió Jaldo al PJ en el Día de la Lealtad

El diputado Yedlin criticó la “destrucción del Estado” que impulsa Milei

“Este 17 de octubre los peronistas vamos a celebrar porque en la resistencia a la destruccion del Estado que impulsa el presidente Javier Milei y sus aliados nuestra tarea militante la hacemos pensando en todos los argentinos y tucumanos que la estan pasando mal. No vamos a aflojar”, afirmó el diputado nacional Pablo Yedlin. El ex ministro de Salud mantuvo no concurrió al acto en Bella Vista y mantuvo una reunión con dirigentes de su espacio y con su hermano, el legislador Gabriel Yedlin.