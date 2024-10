"Tengo dos hijos, cómo no voy a creer en Dios": el día que Lanata habló sobre sus miedos y creencias más profundas

"Siento que no soy Lanata, soy Jorge"

El periodista, acostumbrado a estar bajo el escrutinio público, habló también sobre su relación con la fama. "No me gusta mirarme en el espejo. Siento que no soy Lanata, soy Jorge. A lo mejor para los demás soy lo que imaginan como Lanata, pero yo sigo siendo Jorge", confesó, dejando ver una vulnerabilidad inesperada. A pesar de su notoriedad, Lanata reveló un deseo profundo de ser comprendido: "Pondría en fila a todos los que me ven y hablaría con ellos. Querría que me conozcan, que me quieran".