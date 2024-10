“En la ley del olvido”: cómo la familia sufre el alzheimer

- La palabra “ley” del título encierra un concepto profundo, puesto que tres de los personajes son abogados. De hecho, la historia presenta una abogada de edad no muy avanzada, Dora, que comienza con olvidos y acude al médico contado parte de su historia de vida. Es cuestionada por su problemática tanto por su esposo como por su hijo Diego, que también es abogado y no se ocupa demasiado de su madre. Daniela, su nuera, artista plástica, toma el lugar de hija y atiende a esta mujer en sus necesidades. Diego tiene una aventura amorosa con otra abogada compañera de trabajo, que de a poco va sacándolo de su núcleo familiar. La obra tiene una estructura no cronológica y presenta diferentes analepsis en el desarrollo.