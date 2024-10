Jugó en Estados Unidos, pasó por Suiza y quiere ser el cerebro de Estudiantes en la Liga Argentina

Su camino en el básquet fue una montaña rusa con muchísimas subidas y bajadas. De adolescente vivió satisfacciones muy grandes. “Desde chiquito sueño con ser jugador de básquet. Pero me convencí cuando empecé a quedar en las selecciones de Villa María. Después fui capitán de la selección de Córdoba, y a los 14 años me llamaron para la preselección argentina”, enumeró. Pero tampoco faltaron las pálidas que hicieron que el crecimiento no sea tan lineal. “Cuando pasé a Instituto el cambio fue tremendo porque pasas de ser la ‘estrellita’ de un club de barrio a una institución gigante que tiene un montón de jugadores asentados. Fue bastante duro porque te frustrás de no poder tener continuidad. Cuesta entender que no sale todo a la primera. Por eso decidí ir al psicólogo deportivo y eso me ayudó a crecer”, recordó.