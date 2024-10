Es dominicano, llegó al país hace dos años y es uno de los grandes refuerzos de Estudiantes para la Liga Argentina

El recuerdo de su padre pone nostálgico a Reyes, quien deja el deporte de lado y abre su corazón por un momento: “Mi mamá es contadora, y mi papá era ingeniero electrónico. Falleció hace dos años, veinte días después de que llegué a Argentina, y fue muy duro. La pérdida de mi viejo no fue nada fácil. No pude regresar para darle el último adiós porque, antes de que saliera del país, él me dijo que pasara lo que pasara, no volviera, ya que sabía lo mucho que me había costado lograr mi sueño. Me dijo que siempre estaría orgulloso de mí. Eso me dio un poco de paz”, continuó. A pesar de la distancia, señaló que mantiene un contacto constante con su madre: “Desde que me despierto, el primer mensaje que envío es para ella, siempre tenemos esa relación”.