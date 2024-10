Las fans de Liam Payne lo despiden con cartas, fotos y flores en un santuario improvisado

"Estoy más en shock que cualquier cosa. Me parece muy raro y fuerte que haya pasado acá", dijo a la agencia AFP, Catalina Gelos, de 22 años y seguidora de One Direction desde los 14. "Siento que es una parte de la adolescencia que se pierde, que se va con ellos", dijo durante la noche del miércoles Lena Duek, de 21 años. Frente al hotel, la joven cantaba la canción "What Makes You Beautiful", de One Direction. La muerte de Payne desvanece para siempre la esperanza de que el conjunto volviera a tocar.