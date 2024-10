Caputo rindió examen ante empresarios en IDEA

Luis Caputo rindió ayer examen ante un auditorio calificado que espera de la gestión del presidente Javier Milei un regreso a la normalidad macroeconómica. En su exposición durante el tradicional Coloquio anual que organiza el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), el ministro de Economía volvió a enfatizar que no habrá devaluación, que el Gobierno mantiene la senda del superávit fiscal, como ancla principal de la gestión, que la inflación seguirá descendiendo, y que aún no hay fecha para la salida del cepo cambiario. “Para nosotros la salida del cepo no es una fecha, sino condiciones”, expresó ante el auditorio que lo escuchó en el salón principal del Sheraton Hotel de Mar del Plata. “Poner una fecha sería zonzo porque implica un nivel de arrogancia que no tenemos...Vamos a salir cuando estemos seguros que están dadas las condiciones para hacerlo”, continuó.