Alberto Fernández ratifica su denuncia contra la ex esteticista de Fabiola Yáñez

La segunda afirmación falsa que le imputa Carreira a la esteticista es acerca del presunto tratamiento. “No, no aplico botox porque no soy médica. Sí tengo conocimiento de Plasma Rico en Plaquetas, pero no realicé ese tratamiento a la Sra. Yáñez”, dijo Aguirre. La abogada de Fernández refuerza esta afirmación al contraponer las declaraciones de tres testigos aportados por la defensa. Dos de ellos afirman que la ex primera dama se sometía a tratamientos invasivos, mientras que un tercero, Romina Cintia Tonietti, aportó el nombre de la profesional: “Flor”. Sin embargo, los dos primeros testimonios no tienen peso dentro de la causa –declararon bajo identidad reservada frente a un escribano, no frente al fiscal González– y el de Tonietti ha sido cuestionado por los abogados de la querella, Mauricio D’alessandro y Mariana Gallego, quienes plantearon su nulidad por una presunta cláusula de confidencialidad que rige sobre ex trabajadores de Olivos.