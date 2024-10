Protesta universitaria: “Jaldo se ampara en protocolos nacionales para tapar su autoritarismo”

Cano recordó varias protestas en las que no se aplicó el régimen dispuesto por el gobierno libertario para evitar los cortes de calles en Capital Federal. “En enero, el paro de la CGT cortó calles del microcentro durante varias horas y no aplicó el protocolo. En junio, los taxistas sitiaron la ciudad. No sólo no fueron desalojados, sino que fueron recibidos por el Gobierno. En septiembre, cortaron calles los carreros y vendedores ambulantes, pero a Jaldo no le molestó porque reclamaban contra la intendenta Rossana Chahla”, relató.