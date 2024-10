El dolor detrás de la velocidad: el sacrificio que realiza Franco Colapinto para poder rendir en la Fórmula 1

“Los monopostos son autos en los que la fuerza G y la velocidad de curva es muy superior a un auto con techo que es en los que yo corrí”, detalla Mohamed. La velocidad de curva para Colapinto es mucho mayor. “Así que la fuerza G que él puede llegar a sentir es superior a la que yo sentía en el auto del TN”, explicó el ex piloto. “Uno va entrenando a medida de las necesidades”, agrega. No es que Lucas no prestaba atención al rendimiento de su cuello cuando corría, pero no era tan prioritario como sí lo es en el caso de la Fórmula 1. “A mí me sobraba con el físico que tenía, me sentía lo suficientemente bien”, reconoce. Por su actividad de mecánico, ejerciendo fuerza para reparar autos los autos en el taller, Mohamed tenía lo justo para no tener que entrenarse específicamente en esa zona.