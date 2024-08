Los costos de las PYME del turismo: piden precios diferenciados

Se sabe que el costo de los servicios es uno de los factores que más golpea a la industria. El presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET), Héctor Viñuales, graficó la situación por la que atraviesan Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) en la provincia, y encendió las alertas respecto de las consecuencias que podrían darse si no se alcanza una solución. “En pequeños hoteles, de entre 20 y 30 habitaciones, en los Valles Calchaquíes no hay gas natural; y se esta pagando entre $ 2 millones y $ 3 millones solo de gas; y se llega casi a $ 5 millones, si se suma la luz. No hablo de subsidios; pero sí de que deberían considerarse precios diferenciados, como ocurre en la Patagonia, porque aquí también, a una determinada altura, tenemos otra temperatura”, dijo el también referente del sector turístico.