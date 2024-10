“Es absolutamente falaz que no se audite a las universidades”, dijo Sergio Pagani

Por el momento, las tomas se realizan sin impedir las actividades académicas; sin embargo, para mañana está convocado un paro nacional de los gremios docentes, con una movilización a la plaza Independencia a las 18. “Hoy la situación está planteada fundamentalmente en el reclamo salarial. El Gobierno hizo algún ofrecimiento extra respecto a las garantías salariales, pero no satisfizo las expectativas de los gremios docentes y no docentes”, afirmó el titular de la UNT. Recordó que tras la marcha federal de abril, la Nación actualizó los gastos de funcionamiento de las universidades, que representan entre un 10% y un 5% del presupuesto total de las universidades. “Ese valor, que está actualizado en este momento, nos lo mandan a todas las universidades en tiempo; están al día, no hay retrasos. Lo que no se actualizó y era parte de la ley de financiamiento que finalmente se vetó, era la actualización de los salarios y también del gasto de funcionamiento asociado a los índices de precios”, reseñó.