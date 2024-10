Financiamiento universitario: el respaldo tucumano fue clave para dejar firme el veto

A tres votos: el peronismo y la UCR quedaron cerca de condicionar al gobierno

Luego de la votación, el diputado de Unión por la Patria (UxP), Pablo Yedlin se pronunció en redes sociales y expresó: “por tres votos, no pudimos llegar a los 2/3 que nos impone la Constitución Nacional para desestimar el veto de Javier Milei contra la universidad pública”. “Con orgullo cumplo con el mandato de mis partidarios de defender la educación pública y el pedido de autoridades y estudiantes de la UNT”, agregó. Durante la sesión, la voz de Miguel Pichetto no pasó inadvertida y durante el debate apuntó directamente contra la gestión gubernamental. “A nueve meses de gestión, deberían haber consolidado una mayoría parlamentaria institucional, es la crisis también de las extremas derechas del mundo, que plantean la crisis no solo del sistema político, sino de la propia derecha”, dijo. Y comparó al Gobierno con “un barco sin luces en el mar, un tren que no llega a ninguna estación; una sociedad anónima de destrucción masiva de lo poco que nos queda de bienestar del Estado argentino”.