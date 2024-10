Cartas de lectores: estafas piramidales

No hay manera de hacerse millonario de la noche a la mañana. Un plazo fijo en dólares en Estados Unidos ofrece un rendimiento anual (12 meses) de aproximadamente un 4,5 %. Por lo tanto, resulta absurdo confiar en quien te promete un pago diario del 1 % en billetes verdes por día o su equivalente a 30 % mensual. Es evidente que hubo fraude en San Pedro y que muchos de sus habitantes han sido burlados y estafados con el método conocido como “Esquema Ponzi”. Este señor embaucó, allá por el año 1920, a miles de personas. Esta clase de estafa piramidal, que es más vieja que el invento de la coca cola, asegura altas utilidades, pagando a los primeros inversores con el dinero de un nuevo inversor. Pero con el transcurrir de los años, tarde o temprano, el engaño sale a la luz. Hay veces que la ambición humana lleva a un individuo a dejarse llevar por cantos de sirena. La gente debería prestar más atención a la hora de invertir sus pesos y desconfiar cuando le aseguran grandes ganancias en muy poco tiempo. Cualquier persona que pretenda obtener algún tipo de beneficio económico, tiene que comprender que no existe una entidad financiera en el mundo donde se pueda generar capital fácil y rápido. Los sampedrinos que invirtieron deberán resignarse y aceptar que sus ahorros no les serán devueltos. Al igual que en otros casos fraudulentos, la plata no está... ni lo va a estar.