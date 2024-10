El encuentro frente a los bolivianos se disputará en el estadio Monumental, que promete estar colmado. El conjunto del Altiplano llega envalentonado tras obtener tres victorias al hilo: venció a Venezuela por 4 a 0, a Chile por 2 a 1 en Santiago y a Colombia por 1 a 0. Estos resultados le permitieron escalar hasta la sexta posición, lo cual le permite estar en puesto de clasificación directa a la próxima Copa del Mundo. “Más allá de quién tengamos adelante, con el máximo respeto, sabemos que Bolivia tienen un gran equipo. Vienen muy bien. No nos podemos confiar. Tienen cinco centrocampistas de buen pie, porque no sólo vendrán a defenderse. Tienen su armas y tendremos que estar atentos”, aseguró Scaloni, que no se confía, porque es la forma de que la Selección retorne la senda triunfal.