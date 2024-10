El desafío que se le presenta a San Martín de Tucumán de cara a la final de la Primera Nacional

Se debe resaltar que el empate contra Racing de Córdoba no tuvo un impacto directo en la clasificación, pero dejó en evidencia que el equipo deberá mantener la concentración y evitar cualquier relajación con vistas a lo que será el desafío más importante de la temporada. “Este partido nos dejó un sabor amargo porque queríamos ganar. Tenemos dos partidos más para preparar la final y considero que debemos seguir aprendiendo para que esto no nos pase en ese partido”, aseguró Fedele, dejando en claro que lo positivo de la situación es que el “Santo” no perdió ni jugando mal y eso a esta altura, y mirando lo que se viene, no es poca cosa.