Lautaro Fedele, el delantero que dejó atrás las críticas para ser clave en San Martín de Tucumán

Resistido en ocasiones por un sector de la hinchada, Fedele nunca dejó de trabajar duro; y fue esa constancia la que finalmente le permitió ganarse la titularidad. “La verdad es que no leo los comentarios en redes sociales así que no sabría decir si me afectan o no. Lo único que le diría a los hinchas es que nos sigan apoyando como siempre lo hicieron. Ahora los necesitamos más que nunca”, expresó con calma, pero a la vez con entusiasmo palpitando lo que será la final de la Primera Nacional en la que el “Santo” intentará concretar el máximo objetivo.