La contundente advertencia de Carlos Lampe, ex Atlético Tucumán, en la previa del cruce Argentina-Bolivia

Uno de los que habló en la previa al cruce correspondiente a la décima fecha fue Carlos Lampe; ex arquero de Atlético. “Sabemos que es difícil sacarle un punto a Argentina en su cancha por cómo vienen. Nosotros venimos bien, con confianza y puede ser una oportunidad. Sacar un punto sería un muy buen resultado y para eso tenes que hacer un partido perfecto. No cualquier selección va a empatar a Argentina y mucho menos a ganar. Por lo que venimos haciendo y habiendo sacado tres puntos con Chile, sería un gran resultado para nosotros”, remarcó el arquero que no podrá estar mañana en el Monumental, por estar lesionado.