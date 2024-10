¿ES la IA verdaderamente inteligente o nos estamos transformando en máquinas?

El gran desafío que enfrentamos no es tanto la creación de una inteligencia superior, sino la construcción de un futuro donde el ser humano no se vea relegado a un segundo plano. La tecnología debe ser nuestro aliada, no nuestra reemplazante. Debemos educar a las futuras generaciones para que comprendan que la verdadera inteligencia no se mide en la cantidad de datos procesados por segundo, sino en la capacidad de conectarse con el otro, de colaborar, de crear puentes entre distintas formas de pensamiento. Si no tomamos conciencia de esto, corremos el riesgo de que nuestras vidas se vuelvan simples algoritmos en un sistema que ya no nos pertenece.