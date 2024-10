El resurgir del fervor argentino por la F-1

“Peke” asegura que si la Fórmula 1 desembarca en el país, no lo hará ni en tierras puntanas ni santiagueñas, ya que la infraestructura en esas ubicaciones no es lo que busca la F-1. Esta categoría, catalogada como “un circo” por la gran movilización que provoca una carrera, debe llevarse a cabo en una ciudad que ofrezca todas las comodidades al máximo nivel. “El autódromo de Termas sería el que más se acerca a cumplir con las reglamentaciones. Para MotoGP, cumple con el Grado 2, además de contar con un plus, por lo tanto, le faltaría poco”, analizó Pinello.