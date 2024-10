En Tucumán, para no ser pobre, una familia tipo necesitó $ 810.860

¿Cuánto dinero se necesita por día para no caer en situación de pobreza en Tucumán? Tomando en cuenta el último dato difundido por la Dirección de Estadística de la Provincia, una familia tipo requirió en septiembre alrededor de $ 27.000 diarios para costear los gastos de alimentos y los necesarios para sobrevivir cotidianamente (transporte, por ejemplo). La Canasta Básica Total (CBT) se ubicó en $ 810.860 el mes pasado, un incremento del 4% respecto de agosto, y levemente superior al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue del 3,9% en la provincia. Distinto ha sido el caso de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que, en la comparación intermensual, ha crecido un 2%, la mitad de la variación inflacionaria. ¿A qué se debe esta situación? Sólo para alimentarse, una familia tipo tucumana requirió $ 387.971, es decir, casi $ 13.000 diarios sólo para comer y no caer en situación de indigencia. Precisamente, en la inflación del mes pasado, los alimentos no registraron grandes variaciones (un 2% promedio mensual). La variación interanual de la CBA y de la CBT, fue de 177,4% y 191,3% respectivamente.