Chicago: lujo de Broadway, en Tucumán

Habilidades vocales

No todos los personajes están desdoblados. Por ejemplo, Melina Imhoff es la única Mami Morton y le viene perfecto el rol para desplegar sus habilidades vocales (ideales para la obra) y aprovechar su profundo conocimiento y experiencia en el jazz donde se mueve cómodamente. La música tiene, obviamente, una preponderancia fundamental y la interpretación de la banda en escena cumple con lo requerido, con un sonido contundente y acorde al show que redondea el planteo diseñado por Álvaro García Bernasconi desde la partitura escrita por John Kander. Por momentos, la presencia de los bronces amplificados taparon algunas canciones (sobre todo en el comienzo) y las letras no se entendieron del todo; y en algunas ocasiones hubo micrófonos que se apagaron o demoraron en prenderse. Pero estos son aspectos técnicos que no conspiran con la calidad del show en su integridad.