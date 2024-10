Es ciego, juega al fútbol en Atlético Tucumán, al Goalball en Sportivo Guzmán y fue convocado por la Selección Argentina

A lo largo de los años, Ulises demostró una tenacidad que no solo se manifiesta en el deporte, sino también en su deseo de continuar con sus estudios. Su interés en la historia lo ha llevado a convertirse en un apasionado de los eventos mundiales, en especial de la Segunda Guerra Mundial. “Me gusta mucho desde chico que me enganchaba con YouTube así que conozco todo, a veces no me hace falta estudiar”, reconoció Fecha. Además de dedicarse al fútbol en Atlético, Ulises juega en Sportivo Guzmán al Goalball, un deporte creado para no videntes y que en Tucumán solo se practica en los “Julianos”.