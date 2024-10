La verdad detrás del agua de avena: ¿ayuda a adelgazar?

Sin embargo, Bravo advierte que no hay ninguna forma de consumir avena que potencie sus propiedades adelgazantes. Es decir, diluir la avena en agua o leche no hace que esta sea más efectiva para bajar de peso. Lo esencial, según el experto, es seguir una dieta equilibrada y no basar la alimentación en un solo producto. “La clave para adelgazar no es beber mucha agua de avena, porque si basas la dieta exclusivamente en la avena, tu organismo sufrirá la falta de nutrientes esenciales”, explica Bravo.