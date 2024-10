Día de la Madre: hasta 50% de descuento y cuotas sin interés, estas son las promociones de cada banco

Del 10 al 12 de octubre: 30% de reintegro en Zara (tope $40.000) y 3 cuotas sin interés, exclusivo tarjeta de crédito Mastercard del banco; 30% de reintegro en Adidas (tope $40.000) y 9 cuotas sin interés, exclusivo tarjeta de crédito Visa del banco pagando desde el celular (vía NFC); 20% de reintegro en Farmacity, Simplicity y Get the Look - online (tope $10.000) y 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Mastercard del banco a través de MODO; 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito del banco en Lancome y Kiehl’s.