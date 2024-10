“Vas a ser un black el resto de tu vida”: denuncian por racismo a la profesora de inglés atacada por un grupo de madres

“No estoy arrepentida de salvar a mi hija, voy a pelear por ella, porque los chicos no se tocan y no se maltratan. Ella era una maestra que se sentaba y le decía a todos que eran unos negros de m..., que les daba asco y que no iban a ser nadie. A un nene que estaba dibujando le dijo ‘que estás haciendo retrasadito’. No puedo creer que hagan una marcha por esta señorita, que se encargó de amenazar el lunes a los nenes para que no hablen. Y ahora tampoco puedo hacer ninguna denuncia porque nadie me la recibe, pero sí reaccionaron rápido para citarme a declarar a la Fiscalía de Mercedes mañana a primera hora”, dijo con enojo.