El DNU por los colectivos avanza con dictamen dividido

El comité que preside Carlos Gallia dio dictamen al instrumento que envió el Ejecutivo, el cual debe ser ratificado o rechazado por la Cámara y no admite modificaciones. A pesar de que no hubo unanimidad y se emitieron dos dictámenes, el ex intendente de Lules declaró que hubo consenso en el encuentro. “La realidad es que hoy hay una necesidad en el transporte público”, señaló. Contó que ante sus pares avaló que la adquisición se realice por DNU y no de otro modo. “Hoy necesitamos con urgencia; antes de fin de año tener los colectivos en la calle funcionando”, desarrolló.