OpenAI, obligada a revelar legalmente los datos del ChatGPT

En una decisión judicial que podría tener repercusiones históricas para el futuro de la inteligencia artificial, la jueza Araceli Martínez-Olguín, del Distrito Norte de California, ha aprobado un “Protocolo de inspección” que obliga a OpenAI (Inteligencia Artificial) a poner a disposición de los demandantes los datos utilizados para entrenar su emblemático modelo: ChatGPT (puedes acceder a los detalles del caso Tremblay et al. v. OpenAI, Inc. (3:23-cv-03223-AMO) y al documento número 182 presentado el 24 de septiembre de 2024 en el Tribunal de Distrito del Norte de California a través del siguiente enlace en Justia). Esta medida no sólo marca un precedente en los litigios relacionados con la IA, sino que también plantea importantes interrogantes sobre la protección de datos y la confidencialidad en un sector altamente competitivo.