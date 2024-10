Pablo Piovano: “La selfie es un instinto, casi carente de sentido común”

- Sí, es de muchos años, una propuesta difícil, te aclaro que nunca pienso en un autor como la voz de otro. Estuve cinco años. Uno simplemente traduce lo que puede entender, narrar, en algo que se convierte en tu propia vida. Cuando estás cerca y comprometido casi se hace un acuerdo para que te permitan entrar en sus casas, no es solo periodismo, tenés que hablar mucho y comprender a la gente. Me llevó un tiempo tejer contactos. Mi cámara es una herramienta política que intenta narrar lo que los grandes medios de comunicación no hacen. El trabajo comenzó por contar que la historia de los mapuches está mal narrada, los libros de historia nos contaban algo que no es cierto. Cuando llego a la Patagonia, me doy cuenta que no eran terroristas. Estuvieron en ese territorio desde hace milenios; mi trabajo fue como desanudar un hilo, desarmar la historia de los vencedores, porque está contada con malas intenciones. Creo que termino en febrero, y voy a dirigir una película, lo fotográfico ya está resuelto.