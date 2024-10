Con auditorios y salones repletos, así se inauguró la Bienal de Fotografía

Un hora y media después, en el Sala Caviglia, Diana Taylor brindó un conversatorio que fue seguido con atención. El martes por la tarde, la fundadora del Instituto Hemisférico de Performance y Política en la Universidad de Nueva York, visitó la Escuelita de Famaillá y esta tarde tendrá un encuentro con las Madres de Plaza en la ex ESMA. En su cuenta en Instagram, escribió. “(La escuelita) es un lugar marcado por la pedagogía del terror, responden con una pedagogía de memoria. No olvidemos lo que hace el fascismo. No tengamos que aprender de la manera difícil. Lecciones de América Latina”.