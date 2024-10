Presupuesto 2025: la oposición insiste en las presencias de Luis Caputo y de los gobernadores

La oposición, por su parte, cuestiona la falta de recuperación de las pérdidas que han enfrentado las universidades este año. El ajuste propuesto para 2025 se alinea con una estimación de inflación del 18%. "Es un número que no podemos aceptar. La reciente sesión sobre los fondos demuestra que no es suficiente. Aunque no alcanzamos los dos tercios, logramos una mayoría de 160 votos que podría modificar esto en el Presupuesto", afirmó una fuente de Unión por la Patria, de acuerdo a lo publicado por Infobae.