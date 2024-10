Arnedo: “Con el discurso de cortar con los privilegios de la casta, están recortando derechos”

En ese contexto, Arnedo expresó su solidaridad con los docentes y estudiantes universitarios. “Como docente, entiendo la importancia y la enorme responsabilidad del personal universitario docente y no docente en la formación profesional de nuestros jóvenes”, dijo. “También comprendo el enojo de los estudiantes que, a raíz del veto, ven amenazado su derecho a la educación”, agregó. Y señaló que “este gobierno no debe olvidar que ganó con el apoyo de un número considerable de jóvenes, a los cuales está perjudicando de manera irreparable”. “Debido a la crisis económica, muchos padres deben ver con gran dolor a sus hijos irse fuera del país en búsqueda de mejores oportunidades, y no es de extrañarse teniendo un gobierno que se rehúsa a invertir en la educación de nuestros jóvenes, que son el futuro del país”, argumentó.