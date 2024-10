Con un dólar en calma, el Riesgo País sigue bajando

Los dólares alternativos se ubican por debajo de los $ 1.200 por unidas. El Banco Central (BCRA) sigue con su política agresiva de compras en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC). El Riesgo País desciende hasta niveles no observados antes en lo que va de la gestión presidencial Javier Milei El mercado vive su propia primavera, pese a que el propio jefe de Estado no le pone fecha a la eliminación del cepo cambiario, una medida reclamada por empresarios, industriales y operadores. El BCRA adquirió ayer unos U$S 120 millones en el MULC y acumuló un saldo positivo de U$S 743 millones en las últimas dos semanas. Sin embargo, las reservas internacionales brutas cayeron U$S 41 millones, a U$S 28.347 millones.