Legisladores de la oposición piden informes por el transporte público

En ese sentido, añadió que “no se establece qué empresas ni qué líneas tendrán la posibilidad de acceder a las unidades que compre la Provincia”. Y cuestionó que “la supuesta garantía del subsidio que reciben actualmente las empresas en realidad no es tal, ya que la Provincia paga esos subsidios; o sea que esta pagando también la garantía de la empresa”, rechazó Macome. “Me parece que el Estado provincial ya está subsidiando al transporte; si además tiene que comprar las unidades y vendérselas con facilidades que obviamente no son las del mercado, es evidente que el sistema no funciona y hay que revisarlo de fondo. Así, como esta planteado, es un sistema estatal que financia las ganancias de las empresas concesionarias. Claramente no es la solución; es un parche”, indicó el legislador del espacio que lidera Javier Milei.