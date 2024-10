Efemérides del 9 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

En la ciudad portuaria del norte de Inglaterra conoció a Paul McCartney y George Harrison, a quienes más tarde se sumaría Ringo Starr para formar The Beatles, la banda que encabezó la oleada británica de los años 60 y marcó a generaciones con himnos como “All You Need is Love”, “Strawberry Fields Forever” y “Help!”, entre muchas otras. Este período fue el más exitoso en la carrera de Lennon, pero también lo alienó hasta alejarlo de su primera esposa, Cynthia Powell, sobre la cual ejerció violencia de género, algo que reconoció y condenó públicamente.