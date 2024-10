Mariano Campero adelantó que acompañará el veto a la ley de Financiamiento Universitario

El ex intendente de Yerba Buena sostuvo, además, que la administración nacional "tiene que acordar en una paritaria con los docentes". "He sido docente. Mi mujer es docente universitaria y su sueldo no llega a los $ 200.000. Mi suegra está terminando una gran carrera como titular de Cátedra en Ciencias Exactas. Mi tío, Rodolfo Campero, fue rector de la UNT. Conozco la universidad y estoy totalmente a favor de marchar por un salario digno. Muchos docentes hacen patria yendo a trabajar. Dicho esto, este es el Gobierno que más plata le ha dado a la universidad pública en los últimos años, después de Macri. La evolución del porcentaje del presupuesto total para las universidades ha aumentado un 12,5 % entre 2024 y 2025. Se pasó de un 2,88 % a un 3,24 % presupuestado para el año que viene. O sea, este Gobierno les estará dando un porcentaje mayor a las universidades".