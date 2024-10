El optimismo de "Caco" García con el presente de San Martín de Tucumán: "Ojalá podamos coronar todo esto con el ascenso"

La semana ya está en marcha y el próximo objetivo será superar también a Racing de Córdoba, un equipo que no atraviesa su mejor momento futbolístico. Claro, el objetivo principal por estas horas en Bolívar y Pellegrini es que el “Santo” no baje la guardia y pueda seguir enfocado y en la misma sintonía que le permitió redondear una de las mejores campañas en la historia de la institución. “Estar en una final es lo que vine a buscar a mitad de año. Me lo propuse y se logró con la ayuda de todos. Pero todavía nos falta un paso más y tenemos que conseguirlo”, asegura García, que volvió a la titularidad tras dos partidos ingresando desde el banco de relevos. “Venía con una molestia en el isquiotibial; por eso había parado. Lo había hablado con el entrenador y con el ‘profe’, y lo supimos llevar bien. Ahora me tocó volver a jugar de titular y pude aportar el gol para la clasificación”, celebra.