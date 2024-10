Tras 12 años en San Martín de Tucumán, ahora es el encargado de la recuperación de futbolistas en uno de los equipos más fuertes de Ecuador

“Fue una decisión muy difícil. El lazo sentimental que me une a San Martín, ese club al que quiero tanto, hizo que me costara mucho dar ese paso. Pero no dudé en tomar la decisión de venir porque tenía la intención de seguir buscando progreso y desarrollo personal. Estaba convencido de que tenía que irme de Tucumán, aunque sea por un tiempo, para cosechar experiencias en competencias de nivel internacional, que fue lo que más me motivó”, explicó el hombre que tiene su corazón ligado al “Santo”. “En San Martín estaba muy a gusto desde 2012 porque es un club que demanda mucho. Fue difícil irme porque estaba muy vinculado afectivamente a la institución, pero buscaba otros niveles de competencia que pudieran favorecer mi desarrollo personal. Al tomar la decisión, lo primero que hice fue hablar con los capitanes y referentes del grupo en ese momento, Darío Sand y Gonzalo Rodríguez. Todos entendieron, me apoyaron y me felicitaron por la oportunidad”, agregó.