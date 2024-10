Con varios desaprobados y su arquero como figura, así fue el 1x1 de Atlético Tucumán en la derrota contra Tigre

Tomás Durso (7)

El arquero tuvo varias atajadas importantes a lo largo del juego y fue el mejor del sector defensivo del “Decano”. En los goles del “Matador”, no tuvo mucho para hacer. Lo dejaron solo y lo pagó.



Néstor Breitenbruch (4)

Cuando Maroni se recostó por su costado la pasó mal. Recibió una amarilla tempranera que lo condicionó. En la jugada del empate, le hicieron el 2-1.



Gianluca Ferrari (6)

Siempre sólido, controló a Monzón y sigue afianzándose en la zaga junto a Romero. Además, también fue una salida limpia desde el fondo. Los hinchas reprobaron su salida cuando fue reemplazado por Giani.



Nicolás Romero (6)

No se complicó nunca y formó una buena sociedad con Ferrari. Además, prácticamente no cometió faltas y sigue con cuatro amarillas, al borde de la suspensión. Una tarea correcta.



Matías Orihuela (4)

En la marca estuvo demasiado errático y lo superaron cada vez que lo atacaron. Para colmo marcó el gol en su propio arco, que le permitió a Tigre empatar el duelo sobre el final del primer tiempo.



Renzo Tesuri (6)

Incansable en el ida y vuelta, fue el más peligroso en ataque. Así, marcó el único gol de Atlético en la noche. En la jugada del empate de Tigre no volvió con su marca y dejó que a Breitenbruch le hicieran el 2-1.



Adrián Sánchez (5)

Estuvo mejor en el primer tiempo que en el segundo. Por momentos le ganó la pulseada a Cardozo, pero después bajó su nivel y no entró tanto en juego porque la pelota viajaba mucho por los aires.



Guillermo Acosta (6)

No se notó su edad para el despliegue que hizo en una cancha que estaba recontra pesada. Le cedió una pelota de gol a Estigarribia, que inexplicablemente no pudo empujar casi debajo del arco del “Matador”.



Franco Nicola (4)

Volvió a mostrar una imagen deslucida. Demasiadas imprecisiones y poco vértigo. El partido pedía su juego y su desequilibrio, pero el uruguayo sigue sin mostrar lo que había exhibido en su debut.



Mateo Bajamich (5)

Durante el primer tiempo estuvo cerca de convertir con un cabezazo que se fue cerca, pero después fue perdiendo protagonismo. No se entendió por qué Sava decidió cambiarlo, tan rápido, en el segundo tiempo.



Luis Rodríguez (4)

Ingresó para jugar como volante y terminó, de manera increíble, corriendo rivales. No aportó siquiera su buena pegada en la pelota parada.



Mateo Coronel (4)

Se posicionó por la izquierda y apostó mucho en la jugada individual. Sin embargo fue controlado con mucha facilidad por los defensores rivales.



Matías de los Santos (-)

Cometió un gravísimo error que terminó en el gol de la victoria del “Matador”.



Nicolás Castro (-)

Reemplazó a “Bebe” Acosta para ayudar en la marca a Sánchez y para tratar de generar algo de juego. Sin embargo, su ingreso fue sobre el final del partido y casi no tuvo tiempo de generar algo.



Justo Giani (-)

Estuvo muy impreciso el poco tiempo que estuvo en cancha. Tocó tres pelotas y a todas las perdió.