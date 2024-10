Qué se verá en el festival de hip hop

El encuentro reúne batallas de freestyle, graffitis, raperos en directo y videoclips en un sólo lugar. Entre las actividades programadas los asistentes podrán disfrutar de una exhibición de graffiti a cargo de la talentosa artista Lady Chango. La música correrá a cargo de raperos tucumanos como Maze 2K, Giula, Yeiso y Colu mientras que DJ Escandar pondrá las pistas. Además, se llevarán a cabo batallas de freestyle con premios para los ganadores en dos categorías: iniciados (Just Do It) y avanzados (All Style). Esta competencia promete ser un momento clave de producción musical.